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Ру Тат
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Культура
18 ноября 2021  05:48

На слэме в Казани выступят 20 поэтов из Татарстана и Москвы

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В Казани состоится поэтический слэм, посвященный теме любви. Музыкальный концерт состоится 4 декабря в творческом пространстве «Синдикат», сообщает Минмолодежи РТ.

За победу поборются 20 поэтов из Казани, Иванова, Москвы, Владимира, Бугульмы и Нижнекамска. Главный приз слэма — съемка профессионального видеоарта на авторское стихотворение.

Мероприятие пройдет в два этапа: сначала чтение стихотворений будет сопровождаться музыкой, затем они будут представлены публике в абсолютной тишине. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Пройти ее можно по ссылке.

#поэтический слэм
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