На слэме в Казани выступят 20 поэтов из Татарстана и Москвы

В Казани состоится поэтический слэм, посвященный теме любви. Музыкальный концерт состоится 4 декабря в творческом пространстве «Синдикат», сообщает Минмолодежи РТ.

За победу поборются 20 поэтов из Казани, Иванова, Москвы, Владимира, Бугульмы и Нижнекамска. Главный приз слэма — съемка профессионального видеоарта на авторское стихотворение.

Мероприятие пройдет в два этапа: сначала чтение стихотворений будет сопровождаться музыкой, затем они будут представлены публике в абсолютной тишине. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Пройти ее можно по ссылке.