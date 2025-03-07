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Происшествия 7 марта 2025 20:41

На подземной парковке в ТЦ «KazanMall» загорелся автомобиль – эвакуировались 800 человек

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Сегодня вечером в торговом центре «KazanMall», на втором уровне подземной парковки, вспыхнул пожар. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пламя охватило легковой автомобиль марки Ford Fiesta.

Перед приездом пожарной службы около 800 человек были оперативно эвакуированы из здания. Дым и огонь не распространились на торговые площади, благодаря чему никто не пострадал.

Причину возгорания установят дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России.

#пожар в казани
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