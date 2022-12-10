На подземной парковке ТЦ»Южный» в Казани загорелся автомобиль

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о возгорании автомобиля на подземной парковке торгового центра «Южный» в Казани поступило сегодня в 12.29 на единый номер вызова экстренных служб 112, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В здании центра сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Из ТЦ самостоятельно вышли около 2 тыс. человек. Пострадавших нет. Угроза перехода огня на помещения торгового центра также нет.

В 12.48 пожар был ликвидирован на площади один кв. метр.

Причина пожара устанавливается.