На подземной парковке ТЦ«Мега» в Казани загорелся автомобиль

Сегодня вечером на подземной парковке ТЦ «Мега» в Казани загорелся заброшенный легковой автомобиль. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар потушили до прибытия пожарных. В результате никто не пострадал.