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Происшествия 9 мая 2024 17:31

На подземной парковке ТЦ«Мега» в Казани загорелся автомобиль

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Сегодня вечером на подземной парковке ТЦ «Мега» в Казани загорелся заброшенный легковой автомобиль. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар потушили до прибытия пожарных. В результате никто не пострадал.

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