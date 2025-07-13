На подходах к Крымскому мосту скопилось более 1250 авто

Крымский мост

Фото: kremlin.ru

В очередях на подходах к Крымскому мосту к 8 часам по московскому времени скопилось свыше 1250 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра о ситуации на транспортном переходе.

Очередь со стороны Тамани включает 1055 машин. Там время ожидания составляет более трех часов.

При этом очередь перед пунктом досмотра со стороны Керчи состоит всего из 198 авто. Здесь водителям приходится ждать около часа.

На 7 часов по Москве очередь на Крымский мост со стороны Тамани состояла из 1015 транспортных средств, а со стороны Керчи – из 98.