На подростковых соревнованиях по хоккею в Сургуте вратарю перерезало горло коньком

Инцидент произошел накануне в Сургуте во время Первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов по хоккею среди юношей до 17 лет во время противостояния сургутского «Олимпийца» и команды из Челябинска «Метеор-сигнал».

Ближе к концу игры, в третьем периоде после неудачной атаки нападающий «Олимпийца» во время падения случайно зацепил коньком 15-летнего вратаря команды «Метеор-сигнал». В результате вратарю перерезало горло коньком.

Игру сразу же остановили, к лежачему вратарю подбежали врачи, которые начали оказывать ему медицинскую помощь. В скором времени подростка унесли на носилках с поля.

По сообщениям из соцсетей и СМИ, уже через несколько минут его доставили в больницу, где ему сразу же сделали операцию. Сейчас подросток уже идет на поправку, через пару недель его выпишут из больницы.