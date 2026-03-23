Происшествия 23 марта 2026 19:34

На подозреваемого в подрыве «Северного потока» подали иск о компенсации затрат на газ

Пенсионер из Германии подал иск в суд на украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве российских «Северных потоков». От обвиняемого требуют компенсацию за подорожание газа. Об этом пишет ТАСС.

«Появился экзотический иск от одного пенсионера, жалующегося на Сергея. Истец говорит, что из-за действий Кузнецова тарифы на газ выросли на €112 в месяц. Он требует от Сергея заплатить €3 тыс.», – приводит агентство слова адвоката Кузнецова.

Напомним, что инцидент с повреждениями газопроводов произошел в сентябре 2022 года. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело о теракте. Летом 2025 года Кузнецова арестовали в Италии по запросу ФРГ. Сейчас он находится под стражей в Германии, на него возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса ФРГ: «Совершение взрыва», «Разрушение строительных сооружений» и «Нарушение работы предприятий публичного обеспечения».

#Северный поток #фрг
В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
