На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка

Wildberries проводит внутреннее расследование после массового конфликта на складе в Электростали между работниками объекта и сотрудником группы быстрого реагирования (ГБР), сообщает РИА Новости.

По данным агентства, конфликт случился между работниками и охраной. Были установлены 13 нарушителей и сейчас их опрашивают.

В результате инцидента никто не пострадал. Компания намерена провести внутреннее расследование. Служба безопасности совместно с прибывшими представителями правоохранительных органов предотвратили дальнейшие разбирательства. Склад на данный момент работает штатно.