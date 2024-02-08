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Происшествия 8 февраля 2024 10:46

На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка

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Wildberries проводит внутреннее расследование после массового конфликта на складе в Электростали между работниками объекта и сотрудником группы быстрого реагирования (ГБР), сообщает РИА Новости.

По данным агентства, конфликт случился между работниками и охраной. Были установлены 13 нарушителей и сейчас их опрашивают.

В результате инцидента никто не пострадал. Компания намерена провести внутреннее расследование. Служба безопасности совместно с прибывшими представителями правоохранительных органов предотвратили дальнейшие разбирательства. Склад на данный момент работает штатно.

#массовая драка
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