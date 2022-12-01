В Казани построят новое здание консульского центра Китая

В Казани на улице Подлужная появится консульский центр Китайской Народной Республики, на строительство которого из бюджета Татарстана выделили 23,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, будущий консульский центр будет одноэтажным, общей площадью 202 квадратных метра. В нем разместятся четыре кабинета, зал ожидания посетителей, комната для переговоров, технические помещения и санитарные узлы для посетителей и сотрудников.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Татарстана, который определит подрядчика 12 декабря этого года. Рабочим предстоит построить здание до конца ноября 2023 года.