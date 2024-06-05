news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 5 июня 2024 08:13

На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили беспилотник ВСУ

Скопировать ссылку

На подлете к Воронежу российские системы ПВО сбили беспилотник вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Летательный аппарат, по его словам, был сбит на предельно низкой высоте. По предварительным данным, разрушений не последовало и никто не пострадал.

Глава региона уточнил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводили.

#спецоперация
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2