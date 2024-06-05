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На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили беспилотник ВСУ
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На подлете к Воронежу российские системы ПВО сбили беспилотник вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
Летательный аппарат, по его словам, был сбит на предельно низкой высоте. По предварительным данным, разрушений не последовало и никто не пострадал.
Глава региона уточнил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводили.
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