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Руc Тат
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Происшествия 9 августа 2023 07:43

На подлете к Москве системы ПВО сбили два беспилотника

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Минувшей ночью над территорией Московской области пресекли попытку террористической атаки киевского режима, сообщают в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны на подлете к Москве были сбиты два беспилотных летающих аппарата.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.

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