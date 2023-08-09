На подлете к Москве системы ПВО сбили два беспилотника

Минувшей ночью над территорией Московской области пресекли попытку террористической атаки киевского режима, сообщают в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны на подлете к Москве были сбиты два беспилотных летающих аппарата.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.

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