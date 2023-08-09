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На подлете к Москве системы ПВО сбили два беспилотника
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Минувшей ночью над территорией Московской области пресекли попытку террористической атаки киевского режима, сообщают в Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны на подлете к Москве были сбиты два беспилотных летающих аппарата.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.
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