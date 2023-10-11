На подлете к Брянску сбили беспилотник самолетного типа

Сегодня средства ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Брянску. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории России», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в течение минувшей ночи были сбиты два БПЛА Украины.

Попытка совершить теракты была успешно пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны.