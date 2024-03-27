На подлете к Белгороду силы ПВО сбили 18 воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО – сбито 18 воздушных целей на подлете к городу. Об это заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным медицины катастроф, в результате атаки пострадал мужчина – у него осколочные ранения поясничной области.

«В Белгородском районе в поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, различные повреждения выявлены в 9 частных домовладениях (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), также посечены 6 автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного домовладения», – указал Гладков в своем телеграм-канале.

Все оперативные службы работают на местах.