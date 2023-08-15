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На подлете к Белгородской области система ПВО сбила воздушную цель
На подлете к Белгородской области российская система противовоздушной обороны сбила воздушную цель. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Система ПВО сработала в Шебекинском городском округе.
В результате падения фрагментов сбитой цели была пробита кровля гаража в одном из частных домовладений, а также повреждения получил легковой автомобиль.
Губернатор отметил, что сейчас проводится подомовой обход территории.
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