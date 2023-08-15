На подлете к Белгородской области система ПВО сбила воздушную цель

На подлете к Белгородской области российская система противовоздушной обороны сбила воздушную цель. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Система ПВО сработала в Шебекинском городском округе.

В результате падения фрагментов сбитой цели была пробита кровля гаража в одном из частных домовладений, а также повреждения получил легковой автомобиль.

Губернатор отметил, что сейчас проводится подомовой обход территории.

Хотите узнать больше о контрактной службе, жмите сюда. https://heroes-tatarstan.ru На официальном сайте набора на контрактную службу размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.