Общество 11 сентября 2025 19:57

На подготовку второй линии метро в Казани выделят более 350 млн рублей

На подготовку площадки для строительства первого участка второй линии казанского метрополитена направят 351,8 млн рублей. Соответствующий контракт размещен государственным заказчиком «Главстрой РТ» на портале госзакупок.

Работы предстоит выполнить на участке будущей ветки между станциями «Фучика» и «Сахарова». Подрядчик займется подготовкой территории, проведением земляных работ, а также устройством наружных электрических сетей и линий связи.

Согласно условиям договора, все мероприятия должны быть завершены до 31 мая 2026 года. Финансирование проекта предусмотрено из бюджета Татарстана.

#казанское метро #госзакупки
