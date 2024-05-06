На подготовку техники к полевым работам хозяйствам Татарстана необходимо 5,8 млрд рублей, в том числе на весенне-полевые работы — 3,1 млрд рублей, а на уборочные — 2,7 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Технические возможности машинно-тракторного парка позволяют засевать более 100 тыс. гектаров ежесуточно, или посеять зерновой клин за 16 дней», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

На посевной будут задействованы 11 тыс. тракторов, 6 тыс. почвообрабатывающих агрегатов,

5 тыс. сеялок и 863 посевных комплекса. В этом году организации приобрели 767 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 2,9 млрд рублей, отметил спикер.

По словам Зяббарова, практически вся техника, которая сейчас закупается, — отечественного производства. «Китайской и турецкой техники немного. Китайская техника поступает, но маломощная, и в основном для животноводства в фермерских хозяйствах. Проблем с приобретением отечественной сельхозтехники нет», — заявил он.

Глава Минсельхозпрода добавил, что дефицита запасных частей тоже не наблюдается, поскольку у дилеров уже налажена сеть их завоза. Кроме того, продолжается работа по импортозамещению. Так, в России сейчас производится около 3 тыс. наименований запчастей для импортных машин.