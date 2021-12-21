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Спорт
21 декабря 2021  11:05
Артур Халилуллов

На подготовку российских атлетов к ОИ в Пекине потрачено 1,2 млрд рублей

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Глава минспорта России Олег Матыцин на заседании коллегии ведомства назвал сумму, в которую обошлась подготовка российских спортсменов к Олимпийским играм в Пекине. По его словам она составила порядка 1,2 млрд рублей.

«Подготовка команд к Пекину вышла на заключительный этап. Обращаем внимание ко всем деталям подготовки, российские спортсмены продолжают бороться за олимпийские лицензии. За четырехлетний цикл спортсмены были обеспечены всем необходимым на сумму порядка 1,2 млрд рублей», – цитирует Матыцина пресс-служба минспорта РФ.

Олимпиада в Пекина пройдет с 4 по 20 февраля. Ранее власти США объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в столице Китая. Напомним, что российская сборная примет участия в соревнованиях под чужим флагом и гимном согласно санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA).

#олимпиада в Пекине #олег матыцин #минспорта рф
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