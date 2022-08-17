Траты на чемпионат России по каратэ в Казани составят почти 8 млн рублей

На подготовку к чемпионату России по каратэ в Казани, который пройдет с 8 по 12 сентября этого года, из бюджета Татарстана направят 7,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит подготовить транспорт для перевозки участников, судей, представителей, почетных гостей и оргкомитета на все время чемпионата, обеспечить этих людей питанием и водой, а также организовать работу медицинской и охранной служб

Кроме того, необходимо будет провести три церемонии: открытия, награждения и закрытия с концертными номерами от творческих коллективов. Площадка для официальных мероприятий должна быть оборудована звуком, светом и видеоэкраном, а также пространством для ведения видеосъемки.

Для победителей подготовят наградные кубки и цветочные букеты. Заказчиком работ выступает Министерство спорта Татарстана, которое определит подрядчика 25 августа этого года.