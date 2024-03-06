На подготовку к 8 Марта женщины планируют потратить до 10 тыс. рублей

Большинство жителей Приволжского федерального округа (70%) положительно относятся к гендерным праздникам 23 Февраля и 8 Марта. Женщины более благосклонны к подаркам (60%). Половина из них мечтают о сюрпризе и планируют выглядеть к празднику на все 100%. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие» к Международному женскому дню 8 Марта.

Опрос показал, что половина жителей ПФО (56%) любит как дарить, так и получать подарки на гендерные праздники. Среди них больше представительниц прекрасного пола, которые также больше склонны к получению подарков (17%), в то время как мужчины в большей степени склонны их дарить (17% мужчин против 12% женщин). 12% мужчин и 8% женщин заявили, что они вовсе не любят подарки. Еще 5% опрошенных затруднились ответить.

Примечательно, что 48% женщин Поволжья мечтают о неожиданном подарке на 8 Марта. 28% женщин предпочли бы получить деньги, чтобы самостоятельно выбрать то, что им действительно нужно. Треть участниц опроса (34%) хотели бы получить цветы, четверть (25%) будут рады подарочному сертификату, 13% выбирают косметику или парфюмерию. Еще 8% предпочли бы обновить одежду или обувь. Вовсе откажутся от подарков 5% женщин.

Половина (50%) опрошенных женщин заявили, что не планируют специально готовиться к 8 Марта и тратить деньги на салоны красоты, макияж, платья. Они считают себя и без того привлекательными. 37% женщин, участвовавших в опросе, готовы побаловать себя к празднику на сумму до 5 тысяч рублей. Из них 16% потратят до 3 тысяч, а еще 21% — от 3 до 5 тысяч. Только 11% опрошенных женщин готовы потратить на подарок себе от 5 до 10 тысяч. И только 3% женщин готовы выделить на подготовку к 8 Марту более 10 тысяч рублей.

Что касается мужчин, то большая их часть (63%) планирует потратить на подарки к 8 Марту до 5 тысяч рублей (33% из них – до 3 тысяч, а 30% — от 3 до 5 тысяч). Пятая часть мужчин (20%) готовы потратить на это 5-10 тыс. рублей. И лишь 7% — более 10 тысяч рублей.

Большинство мужчин (42%) традиционно собираются подарить женщинам цветы. Треть (33%) мужчин преподнесут своим дамам неожиданный подарок, который они, возможно, еще не придумали. Еще 12% подарят женщинам деньги. Примерно 15% купят для них подарочные сертификаты. 6% мужчин подарят косметику или парфюмерию. А 8% мужчин предложат свою финансовую помощь в обновлении женского весеннего гардероба.

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 27 февраля – 4 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.