На подготовку II Всероссийских уличных игр в Казани будет выделено более 10 млн рублей

В Казани на организацию вторых Всероссийских уличных игр потратят более 10 млн рублей.

«Подготовка и проведение II Всероссийских уличных игр (URBAN GAMES) в 2021 году в Казани. Начальная (максимальная) цена контракта: 10 297 350 рублей», — сообщается в документах к тендеру, размещенному на сайте госзакупок.

Организаторам предстоит подготовить бейджи и 370 поло и бейсболок, организовать фуршет и питание волонтеров, изготовить брендированные наклейки, обустроить локации, завести павильоны и многое другое.

Фестиваль пройдет в Казани с 8 по 12 июля 2021 года. Средства выделят из бюджета РТ.