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Ру Тат
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10 июня 2021  15:21
Марат Ишкильдин

На подготовку II Всероссийских уличных игр в Казани будет выделено более 10 млн рублей

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В Казани на организацию вторых Всероссийских уличных игр потратят более 10 млн рублей. 

«Подготовка и проведение II Всероссийских уличных игр (URBAN GAMES) в 2021 году в Казани. Начальная (максимальная) цена контракта: 10 297 350 рублей», — сообщается в документах к тендеру, размещенному на сайте госзакупок.

Организаторам предстоит подготовить бейджи и 370 поло и бейсболок, организовать фуршет и питание волонтеров, изготовить брендированные наклейки, обустроить локации, завести павильоны и многое другое. 

Фестиваль пройдет в Казани с 8 по 12 июля 2021 года. Средства выделят из бюджета РТ.

#уличные игры
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