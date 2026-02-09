На подготовку и проведение выборов Раиса РТ израсходовано более 458,4 млн рублей

На подготовку и проведение выборов Раиса Татарстана было выделено более 458,7 млн рублей. Из них израсходовано свыше 458,4 млн рублей, или 99,9% средств. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«На подготовку и проведение выборов Раиса РТ в бюджете было предусмотрено 407,5 млн рублей. После проведения выборов ЦИК республики дополнительно было выделено более 51,2 млн рублей на оплату труда, вознаграждение за работу председателям и секретарям территориальных и участковых избирательных комиссий», – рассказал он.

Средства были направлены также на изготовление печатной продукции, на связь, транспорт, командировки, канцелярские товары, оборудование для избирательных комиссий, информирование избирателей и на другие цели.

По словам Нефедова, остаток средств, выделенных из бюджета РТ на подготовку и проведение выборов, составил 313,6 тыс. рублей. «Неизрасходованные средства уже возвращены в бюджет республики», – подчеркнул он.

Зампредседателя ЦИК добавил, что в избирательные фонды четырех кандидатов в общей сумме поступило более 58,7 млн рублей. Израсходовано 91,4% средств.

«Все кандидаты в установленные законом сроки представили в ЦИК РТ итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. При проверке установлено, что расходы носили целевой характер, обоснованы и подтверждены финансовыми документами», – отметил он.

Выборы Раиса Татарстана прошли в республике 14 сентября прошлого года. Победу в них одержал Рустам Минниханов.