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Руc Тат
Экономика 31 октября 2023 06:15

На подъезде к Верхнему Услону отремонтируют переходно-скоростную полосу

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В Татарстане отремонтируют переходно-скоростную полосу на подъездной дороге к Верхнему Услону. Стоимость работ оценивается более чем в 17 млн рублей, следует из соответствующего тендера.

Ремонт пройдет на участке км 4+850 в Верхнеуслонском районе протяженностью 278 метров. Работы должны быть завершены до 27 июня следующего года.

Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ. Ремонт профинансируют из бюджета Татарстана.

#верхний услон #ремонт дорог
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