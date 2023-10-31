На подъезде к Верхнему Услону отремонтируют переходно-скоростную полосу

В Татарстане отремонтируют переходно-скоростную полосу на подъездной дороге к Верхнему Услону. Стоимость работ оценивается более чем в 17 млн рублей, следует из соответствующего тендера.

Ремонт пройдет на участке км 4+850 в Верхнеуслонском районе протяженностью 278 метров. Работы должны быть завершены до 27 июня следующего года.

Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ. Ремонт профинансируют из бюджета Татарстана.