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Общество 20 марта 2025 17:58

На подъезде к Ижевску и Перми от трассы М7 в Татарстане приостановят движение

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В Татарстане 21 марта на подъезде к Ижевску и Перми от трассы М7 временно приостановят движение транспорта из-за демонтажа рамной конструкции. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Движение будет временно приостановлено с 3:00 до 4:00 на 10 км автомобильной дороги М7 «Волга», на подъезде к городам Ижевск и Пермь», – отметили в ведомстве.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительно-монтажных работ движение продолжится в штатном режиме.

#ограничение движения #трасса М7
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