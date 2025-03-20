На подъезде к Ижевску и Перми от трассы М7 в Татарстане приостановят движение

В Татарстане 21 марта на подъезде к Ижевску и Перми от трассы М7 временно приостановят движение транспорта из-за демонтажа рамной конструкции. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Движение будет временно приостановлено с 3:00 до 4:00 на 10 км автомобильной дороги М7 «Волга», на подъезде к городам Ижевск и Пермь», – отметили в ведомстве.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительно-монтажных работ движение продолжится в штатном режиме.