На подъезде к Арску капитально отремонтировали дорогу за 215 млн рублей

В Татарстане завершен капитальный ремонт подъездной дороги к Арску с южной стороны. Работы проведены на участке протяженностью 4,5 километра на сумму 215 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Специалисты отремонтировали существующий слой асфальтобетонного покрытия, уложили основание методом холодного ресайклинга и новую дорожную одежду. Нижний слой покрытия выполнили из асфальтобетонной смеси, верхний — из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 43 тыс. кв. метров», — отметили в министерстве.

Рабочие также построили две арочные трубы, установили семь металлических труб, укрепили обочины щебнем и переустроили линии электропередачи. Кроме того, они установили дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанесли разметку.

Дорога, расположенная в Арском районе, отремонтирована по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.