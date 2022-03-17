На подъезде к аэропорту Казани начались отделочные работы нового пешеходного перехода

В Татарстане начались отделочные работы подземного пешеходного перехода между селами Большие и Малые Кабаны. Его строительство ведется в рамках реконструкции автомобильной дороги к аэропорту Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Строители выполнили мощение пола лестничных сходов гранитными плитами толщиной 40 мм. Приступили к укладке гранитных плит в тоннельной части. Затем они начнут облицовку стен перехода керамогранитными плитами толщиной 10 мм», – рассказали в пресс-службе.

Рабочие также установят электроосвещение и перильное ограждение. Для маломобильных групп населения лестничные сходы оборудуют подъемными платформами шириной 1,35 метра.

Устройство основных конструктивных элементов пешеходного перехода было завершено в прошлом году. На данный момент техническая готовность объекта достигла 55%. Длина искусственного сооружения составит около 49 метров, ширина – 3 метра и высота – 2,3 метра.

По проекту реконструкции подъездной дороги к аэропорту Казани строится еще один подземный пешеходный переход возле разворотной эстакады в районе примыкания на Kazan Expo. Здесь завершено строительство тоннельно-монолитной части, а к облицовочным работам приступят после проведения работ на первом объекте. Техническая готовность искусственного сооружения составляет 48%.

Во время реконструкции автомобильной дороги к международному аэропорту «Казань» дорожники увеличат количество полос движения с двух до четырех. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».