В этом году на поддержку племенного животноводства в Татарстане предусмотрено 1,3 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей – на молочное скотоводство. Об этом стало известно сегодня на круглом столе «Тренды развития молочной отрасли России», который прошел в рамках VI сельскохозяйственной выставки достижений АПК «ТатАгроЭкспо».

В прошлом году сельхозпроизводители получили дополнительные выплаты в сумме 523 млн рублей из расчета более 3 рублей на 1 кг реализованного молока. В этом году сохранены основные республиканские меры поддержки молочного скотоводства, в том числе племенного животноводства, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«В прошлом году в Татарстане произвели 2 млн 190 тыс. тонн молока. И в этом году планируем нарастить производство. По продуктивности коров рост составил 9%. По этому показателю в рейтинге регионов поднялись с 38-го места на 35-е», – сообщил он.

По словам главы Минсельхозпрода, в прошлом году были построены молочные комплексы на 10 тыс. голов. При этом он отметил, что с этого года вносятся изменения в субсидирование строительства и модернизации животноводческих помещений. В частности, из федерального бюджета субсидии предусмотрены только для животноводческих ферм мощностью тысяча и более голов. Предполагается возмещать 30% понесенных затрат на строительно-монтажные работы.

Однако Зяббаров заверил, что строительство животноводческих ферм от 400 до 1 тыс. голов будет продолжено. Так, в этом году планируется построить пять таких комплексов на 2684 голов, в 2025-м – пять объектов на 2,1 тыс. скотомест, в 2026-м – шесть ферм на 2728 голов. Для них сохранится республиканская субсидия на возмещение затрат на покупку техники и оборудования.

«Мы обязаны поддержать тех, кто строит фермы мощностью до тысячи голов. Начатые проекты должны довести до логического завершения», – подчеркнул министр.

Он добавил, что важность развития животноводческого направления показала ситуация с дефицитом молочной продукции в период обильных снегопадов. «Были проблемы с доставкой молока. Попросили сотрудников ГАИ, чтобы они в первую очередь пропускали машины, которые его перевозят. Но в любом случае, было тяжело. Торговые полки в магазинах опустели, а молочным заводам было тяжело вывозить готовую продукцию. Вот насколько важно это направление и эта продукция», – заявил глава Минсельхозпрода.

Зяббаров также отметил, что Казанский молочный комбинат намерен вложить финансовые средства, чтобы к 2030 году увеличить переработку молока вдвое. «Есть несколько новых проектов, которые сейчас находятся на стадии проектирования. Надеемся, что с появлением новых предприятий спрос на сырое молоко будет еще больше», – заключил он.

На площадке выставочного центра «Казань Экспо» сегодня открылась специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК «ТатАгроЭкспо». Ее работа продлится до 31 января.

В работе выставки принимают участие 253 компании из 35 регионов России и пяти зарубежных стран. Они демонстрируют свои достижения в селекции, в области удобрений и средств защиты растений. Производители сельскохозяйственной техники и запчастей представили более ста единиц техники. Кроме того, презентовано оборудование для животноводческих ферм, племенной материал, корма, ветеринарные препараты, цифровые решения для агропромышленного комплекса.