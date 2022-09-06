На поддержку научных исследований в Татарстане направят 2,5 млрд рублей

В Татарстане запускают новый региональный проект «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров», финансирование которого в 2022 году составит 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Средства поступят из федерального бюджета. Их направят на строительство новых корпусов в жилом комплексе Университета Иннополис.

Новая программа будет работать в рамках национального проекта «Наука и университеты». При этом Татарстан стал первым субъектом Федерации, приступившим к реализации региональной составляющей этого нацпроекта.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. На сегодняшний день в Татарстане воплощаются в жизнь 49 региональных проектов в составе 13 национальных.