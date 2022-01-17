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Экономика
17 января 2022  12:37
Александр Хевронин

На поддержку малого и среднего бизнеса в Татарстане в этом году направят 1,2 млрд рублей

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На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2022 году выделят 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики РТ.

Поддержка малого и среднего бизнеса будет проходить по трем основным направлениям: поддержка самозанятых, поддержка начинающих предпринимателей и развитие действующих предпринимателей.

В рамках нацпроекта начинающим и действующим предпринимателям будет предоставлен ряд финансовых льгот и субсидий для помощи в создании своего бизнеса, либо развитии уже имеющегося дела.

Самозянятым, как и предпринимателям, будут предоставлены микрозаймы по льготной ставке. Кроме того, такие граждане могут получить информационно-консультационные услуги на базе центра «Мой бизнес»

Данные меры поддержки малого и среднего бизнеса направлены на сохранение деятельности предпринимателей и сохранение занятости. Благодаря им в прошлом году численность занятых в сфере МСП, включая ИП и самозанятых превысила 780 тыс. человек.

#Минэкономики РТ #мсп #нацпроеты
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