На поддержку предпринимателей в Татарстане в 2021 году направлено свыше 3 млрд рублей

В Татарстане на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в этом году направлено несколько миллиардов рублей, сообщил первый замминистра экономики Татарстана - директор департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин на пресс-конференции о дополнительных мерах поддержки бизнеса в условиях роста заболеваемости Covid-19.

«В текущем году в Татарстане на господдержку субъектов малого и среднего предпринимательства направлено 3 млрд 560 млн рублей. Продолжаются такие программы, как микрозаем, заем «Строительство», поручительство по кредитам, субсидирование затрат самозанятым, гранты для социальных предпринимателей и ряд нефинансовых мер поддержки», – сказал Сибгатуллин.

Ранее сообщалось, что министерство экономики Татарстана перед введением нерабочих дней опросило бизнесменов и определило наиболее проблемные вопросы. Предприниматели просили предоставить льготные кредиты, микрозаймы, субсидии, а также продлить программу «ФОТ 3.0». Причем 70% обращений за мерами поддержки поступило от представителей сферы торговли, из них половина работают в торговых центрах, доступ в которые был ограничен QR-кодами из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Часть проблем позволят снять федеральные меры поддержки. На уровне республики дополнительно принято решение поддержать бизнесменов из тех отраслей, которые остались без поддержки, – в основном это предприниматели в сфере торговли, от которых и поступило наибольшее количество обращений. Также будут поддержаны предприниматели, которых затронуло введение QR-кодов в Татарстане. Всего в республике под действие этих ограничений попало 24,7 тыс. субъектов МСП.

Одной из весомых мер поддержки должна стать возможность получения предпринимателями однопроцентного микрозайма от 300 тыс. до 1 млн рублей. Он будет выдаваться на любые обоснованные заемщиками цели, под 1% годовых при условии сохранения 90% численности рабочих мест. Срок кредитования – от 3 месяцев до 2 лет. По займу предусмотрен льготный период – погашение начнется только через полгода. Прием заявок на «Однопроцентный микрозаем» начался с 1 ноября и продлится до 31 декабря текущего года. Для его получения нужно обратиться в Фонд поддержки предпринимательства, подведомственный Минэкономики РТ. Получить консультацию также можно по телефону горячей линии фонда 524-90-90.