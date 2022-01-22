На поддержку фермеров и кооперативов в Татарстане направлено более 372 млн рублей

В 2022 году Татарстан направит 372,2 млн рублей на поддержку фермеров и кооперативов по региональному проекту «Акселерация субъектов МСП». Из них 301,4 млн рублей выделены из федерального бюджета, рассказал на совещании в Доме Правительства глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

Ведомство принимает участие в национальных проектах «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

В прошлом году на реализацию проекта было направлено 345 млн рублей. При этом Минсельхозпроду удалось добиться выполнения всех запланированных показателей: так, господдержка КФХ и кооперативов составила 131%, создание новых рабочих мест — 119%, вовлечение в кооперативы ЛПХ и КФХ — 115%.

Работы в рамках проекта разделены на три направления — это предоставление грантов «Агростартап», субсидии сельским потребкооперативам на компенсацию части затрат и софинансирование затрат ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан».

В прошлом году по федеральному проекту «Экспорт продукции АПК» перед Татарстаном стояла задача по реализации продукции АПК на экспорт на сумму 250 млн долларов. Республике удалось превысить этот показатель, экспортировав сельхозтовары на 271,6 млн долларов, или 108,6% от плана. В 2022 году плановый показатель повышен до 330 млн долларов.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.