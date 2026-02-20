На поддержку Единой архивной информационной системы Татарстана выделят 5,5 млн рублей

Государственный комитет Татарстана по закупкам объявил электронный аукцион на оказание технической поддержки Единой архивной информационной системы Республики Татарстан (ГИС ЕАИС) и ИТ-инфраструктуры. На эти цели планируется выделить 5,5 миллиона рублей. Заказчиком выступает Госкомитет РТ по архивному делу, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

Подрядчику предстоит следить за работой оборудования, оперативно восстанавливать систему при сбоях, обновлять программное обеспечение и выполнять резервное копирование. Поддержка охватывает серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование и базы данных.

Услуги будут оказываться в течение 11 месяцев в удаленном режиме с использованием средств удаленного доступа. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 26 февраля.