news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 февраля 2026 16:49

На поддержку Единой архивной информационной системы Татарстана выделят 5,5 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

Государственный комитет Татарстана по закупкам объявил электронный аукцион на оказание технической поддержки Единой архивной информационной системы Республики Татарстан (ГИС ЕАИС) и ИТ-инфраструктуры. На эти цели планируется выделить 5,5 миллиона рублей. Заказчиком выступает Госкомитет РТ по архивному делу, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

Подрядчику предстоит следить за работой оборудования, оперативно восстанавливать систему при сбоях, обновлять программное обеспечение и выполнять резервное копирование. Поддержка охватывает серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование и базы данных.

Услуги будут оказываться в течение 11 месяцев в удаленном режиме с использованием средств удаленного доступа. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 26 февраля.

#госкомитет по архивному делу #закупки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

19 февраля 2026
Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

19 февраля 2026