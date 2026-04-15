Экономика 15 апреля 2026 10:57

На поддержку аграриев в Татарстане за год направлено более 16 млрд рублей

В Татарстане в прошлом году на меры поддержки аграриев направлено более 16,7 млрд рублей. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«Республика продолжает стимулирование деятельности наших аграриев», – сказал глава Правительства РТ.

По его словам, несмотря на сохраняющуюся положительную динамику в сельском хозяйстве, в приоритете остается рост добавленной стоимости, повышение эффективности и производительности труда. «Резервы для этого есть, в том числе за счет экспорта продукции», – подчеркнул он.

#сельское хозяйство татарстана
Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,3 тыс. мест

