На поддержку аграриев в Татарстане за год направлено более 16 млрд рублей

В Татарстане в прошлом году на меры поддержки аграриев направлено более 16,7 млрд рублей. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«Республика продолжает стимулирование деятельности наших аграриев», – сказал глава Правительства РТ.

По его словам, несмотря на сохраняющуюся положительную динамику в сельском хозяйстве, в приоритете остается рост добавленной стоимости, повышение эффективности и производительности труда. «Резервы для этого есть, в том числе за счет экспорта продукции», – подчеркнул он.