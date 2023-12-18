На подарки оказавшимся в трудной жизненной ситуации детям в Казани выделили 33 млн рублей

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В Казани 160 тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе из семей участников СВО, получат подарки от муниципалитета. Об этом на деловом понедельнике рассказала заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова. На эти цели из бюджета города выделено более 33 млн рублей.



Дети участников СВО посетят республиканскую елку с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Новогоднее представление пройдет 25 декабря в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена».



«27 и 28 декабря на базе Казанского цирка мы организовываем четыре новогодних представления для детей военнослужащих-участников СВО. Все они получат праздничную открытку и особый подарок от мэра Казани», – добавила Сагитова.

Кроме того, с 1 по 15 декабря «Добрая Казань» при поддержке мэрии проводит благотворительную акцию «Елка желаний» для детей с ОВЗ.

«Это благотворительная инициатива, в рамках которой каждый желающий может исполнить желание одного из ребят. Только на страницах "Доброй Казани" было подано 450 заявок на исполнение мечты, 150 заявок уже забрали исполнители», – заключила заместитель руководителя исполкома города.