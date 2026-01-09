На почетные знаки «За вклад в развитие добровольчества в РТ» выделили 2,3 млн рублей

На изготовление одной тысячи почетных знаков «За вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан» из бюджета республики направят 2 млн 390 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Напомним, в Татарстане учредили почетный знак «За вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан», а также премию «Добрый Татарстан».

Почетный знак стал государственной наградой республики. Его будут вручать гражданам за особые заслуги и достижения в развитии добровольческого, или волонтерского, движения на территории Татарстана.

Награда предназначена для признания значимого личного вклада в популяризацию волонтерства, развитие добровольческой деятельности, реализацию социально значимых проектов и организацию волонтерских инициатив в регионе.