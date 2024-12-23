На побережье Кубани наблюдают новые выбросы мазута

На побережье Краснодарского края выявлены новые очаги загрязнения мазутом площадью от 3 до 50 квадратных метров, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб региона.

«Практически на всех участках, где велась активная уборка, море выбрасывает новый мазут. Фиксируют загрязнения разного масштаба - от мелких вкраплений до пятен и луж от 3 кв. м до 50 кв. м», – говорится в сообщении.

Повторные выбросы мазута обнаружены в районе реки Можепсин, вдоль береговой линии станицы Благовещенской и на пляже Джемете.

В минувшую субботу специалисты и волонтеры вновь начали уборку прибрежной зоны. Ранее работы были приостановлены из-за непогоды. Также продолжается вывоз мешков с ранее собранным загрязненным песком.

Побережье Краснодарского края оказалось покрыто мазутом вследствие крушения танкеров в Керченском проливе. Спасательные службы ведут срочные работы по устранению последствий. Тем не менее, множество животных и птиц уже пострадали. Экологи предостерегают о возможных серьёзных последствиях для здоровья людей и морской фауны.