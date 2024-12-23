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На побережье Краснодарского края нашли десять мертвых дельфинов
На побережье Краснодарского края экологи нашли десять мертвых дельфинов, гибель которых может быть связана с разливом нефтепродуктов в Черном море после крушения танкеров.
Как сообщила ТАСС директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей, всего с момента ЧС погибли десять азовок.
Она подчеркнула, что также был зафиксирован массовый выброс азовок на пляже Алексино в Новороссийске.
«На прибрежной территории Краснодарского края такие случае крайне редки. Это чрезвычайно тревожная ситуация», – Татьяна Белебей.
Чтобы выявить причину смерти дельфинов, специалисты отобрали пробы. Как отметила Белей, травмированные дельфины могут проплывать длительные расстояния, поэтому пострадавших от разлива нефтепродуктов животных могут обнаружить далеко от зоны ЧС.
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