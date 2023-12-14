На победу в конкурсе «Руководитель года» претендуют 115 татарстанских топ-менеджеров

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел сегодня в Доме Правительства региона заседание конкурсной комиссии республиканского общественного конкурса «Руководитель года». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

При составлении перечня конкурсантов учитывались рекомендации республиканских министерств и ведомств, городских и районных муниципальных образований, объединений работодателей и Федерации профсоюзов РТ, отметил в своем выступлении глава Правительства Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Всего в завершающемся 2023 году на конкурс поступило более 500 заявок, комиссия получила 152 рекомендации. На звание лауреата конкурса претендуют 115 руководителей, обеспечивших вместе со своими коллективами «высокий уровень эффективности работы».

Победители определяются по семи номинациям. Речь идет о следующих категориях: «За высокую конкурентоспособность», «За инвестиционную активность», «За достижения в инновационной деятельности», «За высокую социальную ответственность», «За активное развитие кадрового потенциала», «За успешное управление предприятием малого (среднего) бизнеса» и «За цифровую трансформацию предприятия».

Подробнее о претендентах в своем выступлении рассказал вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Республиканский общественный конкурс «Руководитель года» был учрежден указом Президента РТ (так на тот момент называлась должность руководителя республики — прим. Т-и) в 2002 году. Инициатором проведения конкурса выступила Ассоциация предприятий и промышленников РТ.

Мероприятие нацелено на обеспечение общественного признания, поощрения и распространения положительного опыта лучших руководителей предприятий и организаций, добившихся высоких результатов в работе и внесших заметный вклад в решение задач социально-экономического развития Татарстана.