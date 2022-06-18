На ПМЭФ заключили договор о развитии добровольчества в Татарстане

На XXV Петербургском международном экономическом форуме заключен трехсторонний договор между Кабинетом Министров РТ, Ассоциацией волонтерских центров и АНО «Центр развития добровольчества Республики Татарстан» о развитии волонтерского движения в республике и создании соответствующей инфраструктуры. В церемонии подписания принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Сегодня в каждом муниципалитете есть отдельный волонтерский штаб. В прошлом году мы приняли отдельную республиканскую программу развития добровольчества в Татарстане. Это позволяет системно оказывать помощь волонтерским организациям республики. А это более 1,2 тыс. команд с общим охватом почти 100 тыс. человек», — отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Соглашение заключено с целью определения направлений и форм взаимодействия сторон относительно осуществления совместных действий, направленных на создание эффективной инфраструктуры поддержки добровольчества, гражданских инициатив и благотворительности в Республике Татарстан.