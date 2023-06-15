На ПМЭФ рассказали о новых практиках формирования корпоративной культуры в ВСК

Фото: пресс-служба Страхового Дома ВСК

Социальная ответственность — ключевой элемент корпоративной культуры Страхового Дома ВСК, компания активно реализует проекты, направленных на поддержку и заботу о своих сотрудниках и их семьях. Об этом рассказал генеральный директор страхового дома Александр Тарновский в рамках своего выступления на сессии Петербургского международного экономического форума «Будут люди — будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию».

В рамках сессии члены Правительства, представители частного бизнеса и отраслевых союзов обсудили проблему повышения рождаемости в стране, способы реализации задач социальной поддержки семей на государственном уровне, а также инициативы частного бизнеса в сфере демографической политики.

Одной их ключевых тем сессии стал вопрос повышения рождаемости в стране. Страховая компания активно поддерживает своих сотрудниц, находящихся в декретном отпуске: на сегодняшний день в ней насчитывается более 600 будущих мам. Страховой дом запустил корпоративную программу, направленную на улучшение физического и психологического здоровья сотрудниц, а также на их адаптацию после завершения декрета. В рамках проекта с семьями работают тренер по послеродовому восстановлению, нутрициолог, который дает полезные советы по питанию мам и малышей, семейные психологи.

ВСК входит в число крупных российских компаний, для которых семейно-ориентированные практики являются ключевым инструментом работы с коллективом. На сегодняшний день здесь работают почти 7 тыс. человек, среди них 30% — это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. В компании действует более 20 программ и инициатив для поддержки сотрудников и их семей, среди которых в том числе и нематериальные способы мотивации.

В частности, в 2022 году компания запустила социальный проект «Забота на работе», который объединил семь важных для команды видов помощи и поддержки персонала. Так, сотрудники могут путешествовать вместе со своими семьями — на территории дома приемов для них оборудованы дома для отдыха и разработана экскурсионная программа. В прошлом году компания организовала выезд для 650 своих сотрудников со всей страны — из Волгограда, Благовещенска, Магадана, Хабаровска. В 2023 году в планах страхового дома принять не менее 1000 гостей из различных регионов России.

Кроме того, сотрудники компании имеют возможность при необходимости обратиться за помощью в поиске медицинских препаратов в случае сложного заболевания. С момента запуска программы весной 2022 года было обработано более 500 обращений. Для сотрудников и членов их семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, организована корпоративная служба психологической поддержки.

Еще один интересный проект — вручение сотрудникам корпоративных наград. Родителям специалистов от лица руководства компании направляются благодарственные письма, в которых топ-менеджеры выражают признательность за вклад их детей в развитие бизнеса и выдающиеся достижения.

Помимо этого, реализуются специальные проекты для более чем 5 тыс. детей сотрудников. Это и анимационные программы в рамках субботников, и творческие конкурсы, и новогодние поздравления, и спортивные мероприятия. В этом году в компании пройдет первая стажировка для подростков в возрасте 15-16 лет. Это учебный проект для детей сотрудников из различных филиалов, которые сейчас выбирают свою будущую профессию и вуз. Школьники попробуют свои силы в отделе андеррайтинга, в продажах, в урегулировании убытков и в разработке новых цифровых продуктов.

«ВСК постоянно находится в контакте с сотрудниками компании. Мы регулярно проводим опросы, получаем обратную связь, прислушиваемся к просьбам и стараемся удовлетворить приоритетные пожелания команды. Социальные проекты помогают выстроить человекоцентричный подход — ведь корпоративная культура оказывает позитивное влияние не только на атмосферу внутри коллектива, но и на продуктивность работы в целом. В компании с начала реализации данной HR-стратегии уровень текучести кадров сократился до 15%, а лояльность сотрудников и happy index выросли до 82%», — заявил на ПМЭФ генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.