На ПМЭФ представили ключевые тренды развития искусственного интеллекта

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла сессия AI Journey. Эксперты Сбера, Института AIRI, Navio и Университета Иннополис представили ключевые разработки и тренды в области искусственного интеллекта, продемонстрировав, как технологии ИИ трансформируют экономику, науку, транспорт и систему образования.

Среди главных тем – развитие мультимодальных моделей, потенциал reasoning-моделей, автономный транспорт и создание доверенного искусственного интеллекта.

Директор лаборатории FusionBrain Института AIRI Андрей Кузнецов (к.т.н.) рассказал о развитии мультимодальных и генеративных моделей, а также о будущем робототехники и роли ризонинга в интерпретации физических процессов.

Ректор Университета Иннополис Александр Гасников, также возглавляющий лабораторию в МФТИ, представил практические кейсы применения reasoning LLM-моделей для решения сложных математических задач, включая участие ИИ в сдаче ЕГЭ и олимпиадах. Особое внимание уделили результатам программы «Физмат прорыв».

Директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка Иван Кузьмин подчеркнул значение мультиагентных систем как шага на пути к созданию AGI (общего искусственного интеллекта). Он отметил, что GenAI уже сейчас способен учитывать жизненный контекст пользователей, помогая решать повседневные, образовательные и финансовые задачи.

Технический директор Navio Павел Савинков рассказал о современных подходах к разработке автономного транспорта, включая использование VLA-моделей (Vision-Language-Action) и симуляторов, применяемых в обучении и валидации автономных систем управления.

Завершил сессию директор лаборатории «Когнитивные системы ИИ» AIRI, директор Центра когнитивного моделирования Института ИИ МФТИ Александр Панов (д.ф.-м.н.), представив исследования в области воплощенного ИИ и мультимодальных поведенческих моделей для управления робототехническими платформами.

AI Journey – ежегодная международная конференция, посвященная современным разработкам в области ИИ, их влиянию на экономику, образование и технологии. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 200 спикеров из России, Индии, Китая и других стран.

В этом году региональные сессии по искусственному интеллекту уже прошли в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, а затем мероприятия пройдут во Владивостоке, Казани и на федеральной территории «Сириус».