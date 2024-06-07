На ПМЭФ подписано соглашение о развитии настольного тенниса в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума принял участие в подписании Соглашения о развитии настольного тенниса в Республике Татарстан, сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Документ подписан с Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация настольного тенниса России».



Сегодня в республике теннисом занимается 1801 спортсмен, в 20 спортивных школах республики и Казанском училище олимпийского резерва. Для создания необходимых условий для развития навыков, а также для организации соревнований различного уровня прорабатывается вопрос строительства в республике 5 специализированных спортивных залов. В планах возвести их в Агрызском, Апастовском, Бавлинском, Сабинском и Ютазинском районах.

Федерация настольного тенниса Российской Федерации готова профинансировать строительство.

XXVII Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 5 по 8 июня, его тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Сегодня на пленарном заседании ПМЭФ должен выступить Президент РФ Владимир Путин.