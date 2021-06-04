На ПМЭФ подписано прямое соглашение по проекту строительства Восточного выезда из Уфы

В ходе Петербургского международного экономического форума глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов объявили о подписании прямого соглашения по проекту строительства Восточного выезда из Уфы на федеральную трассу М5 «Урал» между Правительством Республики Башкортостан и кредиторами — ВТБ и ВЭБ.РФ.

Документ открывает доступ к кредитным средствам, предоставляемым в рамках программы «Фабрика проектного финансирования». Сумма кредитного лимита, предоставляемого ВТБ и ВЭБ.РФ, составляет 11,6 млрд рублей.

Проект предусматривает завершение строительства автодорожного тоннеля длинной более 1,2 километра, строительство мостового перехода через реку Уфу с эстакадной частью протяженностью более 2,6 километра и 10-километрового участка платной скоростной автомобильной дороги с прямым выходом на М5. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2017 году между ООО «Башкирская концессионная компания» (концессионер, входит в ВТБ Инфраструктурный Холдинг) и Республикой Башкортостан (концедент), на принципах государственно-частного партнерства. Срок концессии составляет 25 лет. «Восточный выезд» является крупнейшим инфраструктурным проектом в республике. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Строительство активно ведется по всем направлениям — выполнено смыкание западного и восточного направлений автодорожного тоннеля, который является частью нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М5 «Урал». Реализация проекта уже профинансирована на 9,8 млрд рублей, из которых за счет средств федерального капитального гранта поступило 6,3 млрд рублей, капитального гранта из бюджета Республики Башкортостан — 2,1 млрд рублей, а средств акционеров концессионера — 1,4 млрд рублей.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заметил: «„Восточный выезд“ — крупнейший инфраструктурный объект на территории Башкортостана. У проекта долгая и непростая история. Долгие годы он был замороженным, но при этом на его поддержание республика по договору концессии платила ежегодно по 200–300 млн рублей. Но благодаря поддержке Президента совместно с федеральными органами власти, банком ВТБ и корпорацией ВЭБ удалось возобновить работы. Выезд имеет большое значение для Уфы, он разгрузит городскую и региональную сеть, свяжет между собой дороги федерального значения М5 и М7. Сейчас работа на площадке идет полным ходом. В марте 2021 года на строительстве произошло знаковое событие — соединили западное и восточное направление автодорожного тоннеля. Объем у проекта значимый, стоимость строительно-монтажных работ — 33,5 млрд рублей, из которых 20 млрд — федеральная поддержка. Уже вложено 5,1 млрд рублей. Финансирование поступает своевременно. В этом году ожидаем еще порядка 4 млрд. От банка ВТБ и корпорации ВЭБ получим 11,6 млрд рублей. Подписанное сегодня прямое соглашение позволит нам завершить проект и сдать его к юбилею Уфы в 2024 году».

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в свою очередь сказал: «Строительство „Восточного выезда“, безусловно, имеет большое значение для развития транспортно-логистического потенциала Башкирии и создания современной транспортной инфраструктуры страны. Но, помимо этого, проект — драйвер социально-экономического развития региона: он позволяет оптимизировать бюджетные расходы на этапе строительства и эксплуатации объекта за счет привлечения внебюджетных инвестиций, создает дополнительную базу налоговых поступлений и новые рабочие места — всё это напрямую влияет на повышение качества жизни и непосредственно в регионе, и в стране».

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов же заявил: «Строительство нового выезда из Уфы — это не только развитие магистральной транспортной инфраструктуры. Проект также направлен на улучшение качества городской среды для жителей столицы республики — через снижение перегруженности дорог, ликвидацию узких мест городской транспортной сети, повышение безопасности дорожного движения. Кроме того, реализация проекта должна дать стимул для освоения новых территорий городской застройки. Финансовая поддержка проектов, направленных на достижение национальных целей, в настоящее время является одной из ключевых задач ВЭБ.РФ как института развития».