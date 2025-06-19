На ПМЭФ Петр Фрадков и Рустам Минниханов подписали соглашение в области легкой атлетики

Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики, глава ПСБ Петр Фрадков принял участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.

В рамках форума Петр Фрадков как глава ВФЛА подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Татарстан, а также еще несколько ключевых соглашений с организациями, влияющими на развитие легкой атлетики в нашей стране.

Под соглашением о сотрудничестве с Правительством Республики Татарстан свою подпись поставил Раис Республики Рустам Минниханов, тем самым закрепив договоренности с ВФЛА о развитии в регионе профессионального, детского-юношеского и массового спорта.

Особое внимание в соглашении было уделено совместному проведению в Республике ПСБ Чемпионата России по легкой атлетике, намеченному на 7-10 августа этого года. Он пройдет в новом формате, объединяющем уличную и стадионную части соревнований. Для продуктивной работы создан общий оргкомитет главных летних стартов. Зафиксировали договоренность о строительстве на территории региона легкоатлетического манежа мирового уровня, а также, что очень важно, прописали взаимодействие по развитию детско-юношеского и студенческого спорта.

В том числе стороны договорились осуществлять взаимодействие на территории Республики Татарстан по другим направлениям: проведение соревнований и тренировочных занятий по легкой атлетике; содействие в подготовке профессиональных спортсменов и спортивного резерва; организация пропаганды занятий различными дисциплинами легкой атлетики; создание условий для популяризации массового спорта, направленных на укрепление здоровья населения, приобщая его к регулярным занятиям спортом.

Также в рамках соглашения определили сотрудничество в части организации и проведении информационно-методической работы. Это касается семинаров, совещаний, конференций, мастер-классов и других активностей и программ для специалистов по легкой атлетике в Республике Татарстан.

«Большой интерес Республики Татарстан к легкой атлетике говорит о том, что регион заботится о здоровье своего населения, создавая для него максимально позитивные условия для занятий спортом. Наше взаимодействие позволит грамотно и структурно вести совместную работу в спортивной области на территории региона, что позволит растить не только профессиональных атлетов, но и спортивную нацию», - прокомментировал подписание соглашения Петр Фрадков.

«Количество занимающихся легкой атлетикой в Республике Татарстан составляет более 32 тысяч человек. Наши спортсмены регулярно участвуют во всероссийских и международных состязаниях. Крайне важно создавать для них необходимую инфраструктуру. Благодаря соглашению со Всероссийской федерацией легкой атлетики у нас будет возможность усилить эту работу, в том числе развивать детско-юношеский спорт» - отметил Рустам Минниханов.