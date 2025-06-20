На ПМЭФ Минпромторг и Минтруд Российской Федерации заключили соглашения с ВТБ

Фото: Банк ВТБ (ПАО)

На Петербургском международном экономическом форуме банк ВТБ и Министерство промышленности и торговли России заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель президента–председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко и заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

Соглашение предусматривает возможность предоставления широкого спектра продуктов Группы ВТБ предприятиям радиоэлектронной отрасли, включая поддержку инвестиционных проектов по созданию и развитию промышленного производства.

«Стратегия развития радиоэлектронной промышленности ставит перед отраслью амбициозные цели. Банк ВТБ имеет успешный опыт реализации крупнейших проектов в стратегических отраслях российской экономики. Мы готовы предоставить предприятиям радиоэлектронной отрасли дополнительные возможности для развития производственной базы и ускорения темпов выпуска конечной продукции. Заключаемое соглашение позволит объединить усилия в решении ключевых задач отрасли, обеспечения финансовой устойчивости предприятий, что в итоге будет способствовать укреплению экономики и промышленного суверенитета нашей страны», – сказал Валерий Лукьяненко.

Также ВТБ расширит набор цифровых сервисов для оформления различных льгот, выплат и социальных гарантий государственной помощи гражданам. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2025 подписали президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин и министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Соглашение направлено на углубление системной работы с министерством, совершенствование механизмов и повышение доступности социальной поддержки граждан. Речь идет о внедрении в ВТБ новых цифровых платежных сервисов, программного обеспечения и технических средств, в том числе для оформления трудоустройства и предоставления льгот различным категориям населения.

Напомним, в банке уже выстроен цифровой клиентский путь по оформлению государственных льгот. Сегодня через ВТБ, например, можно оформить использование материнского капитала, выплату пособий электронно, даже не выходя из дома.

«ВТБ – партнер Минтруда России в ряде значимых государственных программ. Сегодня государственные пособия и выплаты получают на свои карты уже свыше миллиона клиентов ВТБ. Наши компетенции позволяют сделать клиентский путь еще более простым, а взаимодействие человека с государством через наш банк удобным и комфортным», – сказал Андрей Костин.

«Сегодня особую ценность составляет доступность и простота получения социальных услуг. Развитие цифровых решений и удобных онлайн-сервисов в сфере социальной защиты – не просто тренд, а одна из ключевых задач, которую мы реализуем в партнерстве с лидерами рынка. Благодаря сотрудничеству с банком ВТБ, мы сможем сделать процессы предоставления социальной поддержки максимально бесшовными и быстрыми, опираясь на экспертизу в части повышения клиентского сервиса. Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек получал необходимые услуги оперативно и в удобной форме, с учетом его индивидуальных потребностей и обстоятельств», – отметил Антон Котяков.