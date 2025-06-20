На ПМЭФ 2025 стартовала пленарная сессия с участием Путина

В Санкт-Петербурге стартовала пленарная сессия XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). С минуты на минуту с обращением к участникам выступит Президент России Владимир Путин.

В сессии также принимают участие Президент Индонезии Прабово Субианто, командующий королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад аль-Халифа, заместитель Премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Модератором дискуссии выступает журналист из ОАЭ Надим Котеич.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Президент РФ даст всестороннюю оценку текущему состоянию российской экономики, определит стратегические направления ее развития и обозначит перспективы роста. Особое внимание в выступлении будет уделено международному контексту, в котором функционирует экономика страны.

Главная тема ПМЭФ-2025 – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».