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На пляжной вечеринке в Казани умер 39-летний мужчина
На пляже «Локомотив» в Казани ночная вечеринка Plombir закончилась трагедией. Как стало известно «Татар-информу», мероприятие проходило 22 июня в павильоне на улице Халикова.
По данным агентства, на вечеринке скончался один из посетителей, которому было около 40 лет. Что стало причиной трагедии, пока не ясно. Известно также, что после мероприятия полицейские изъяли бутылки из-под алкоголя для проведения проверки.
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