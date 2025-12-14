news_header_top
Происшествия 14 декабря 2025 12:25

На пляже в Сиднее во время празднования Хануки произошла стрельба

На одном из самых оживленных пляжей Сиднея – Bondi Beach – произошла стрельба. Как сообщает Sydney Morning Herald, неизвестные открыли огонь по отдыхающим. По данным Guardian Australia, на побережье прозвучало не менее двенадцати выстрелов. Полиция задержала двоих подозреваемых и обратилась к жителям и туристам с просьбой обходить район.

В момент инцидента на пляже проходило мероприятие, посвященное празднованию Хануки. The Jerusalem Post уточняет, что на нем присутствовали около двух тысяч членов еврейской общины. Президент Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблер рассказал изданию, что люди собрались на традиционное праздничное событие.

По словам очевидцев, двое мужчин подъехали к пляжу на автомобиле и сразу же открыли огонь. Позднее полиция подтвердила задержание двух человек.

Данные о пострадавших расходятся: The Jerusalem Post пишет об одном погибшем и нескольких раненых, среди которых есть сотрудник полиции. По информации ABC, шесть человек доставлены в больницы, остальным помощь оказывают на месте.

