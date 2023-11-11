На пляже в Мамадыше появятся зонты, скамейки и спасательный пост

В исполнительном комитете города Мамадыша рассказали, как будет развиваться территория пляжного комплекса «Нократ» в ближайшее время. В этом году Мамадышу удалось добиться субсидии, которую Госкомитет по туризму Татарстана выделяет на развитие туристической инфраструктуры, в том числе и на развитие пляжей.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района, дополнительное благоустройство пляжа начнется уже в следующем сезоне — в 2024 году. А пока под спасательный плот там начали заливать фундамент.

В будущем году на берегу Вятки появятся спасательный пост, дополнительные кабинки для переодевания, зонты, скамейки, металлические урны. Там установят видеонаблюдение, по песчаной части пляжа будут вести специальные дорожки. На верхнем ярусе смонтируют скамейку-фотозону и табло, сообщающее время, температуру воздуха и уровень влажности. Для детей оборудуют игровую зону «Зоопарк».

Отдых на воде станет разнообразнее благодаря водным мотоциклам и «бананам». Мамадышцы смогут взять напрокат надувные мячи, матрацы и другое оборудование.

В 2023 году на развитие туризма в Татарстане по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» выделено почти 700 млн рублей. Средства распределены по трем направлениям: создание пляжей, реконструкция исторических центров Казани и Елабуги и проведение фестиваля музыки и новых медиа.

Национальные проекты реализуются в РФ начиная с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Они охватывают 13 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и «Туризм и индустрия гостеприимства».