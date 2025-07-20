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Происшествия 20 июля 2025 13:42

На пляже в Казани спасли 75-летнего мужчину, который потерял сознание в воде

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На пляже в Казани спасли 75-летнего мужчину, который потерял сознание в воде
Фото: ОСВОД Казани

В Казани спасатели ОСВОД вытащили из воды 75-летнего мужчину, потерявшего сознание в озере Глубокое.

Как сообщил «Татар-информу» председатель ОСВОД Казани Никита Коробицын, днем на пляже озера Глубокое пожилому мужчине стало плохо, он потерял сознание в воде. Какое-то время находился лицом вниз на поверхности воды.

Спасатели ОСВОД быстро увидели, что мужчина плохо себя чувствует, достали его из воды и оказали первую помощь. После этого его передали медикам скорой помощи.

#спасли мужчину
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