На пляже Нижнее Заречье в Казани пройдет экосабантуй

В субботу, 15 июня, в Казани на пляже Нижнее Заречье пройдет награждение победителей конкурса «Эковесна», а также тематический субботник в формате экосабантуя.

Ежегодный республиканский конкурс «Эковесна», который проходит в поддержку нацпроекта «Экология», стартовал 1 апреля. За время конкурса в Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана поступило 1202 заявки от жителей республики. Конкурс длился 8 недель и проходил в формате тематического марафона.

Два месяца участники делали скворечники и кормушки для птиц, сортировали отходы, выходили на субботники, благоустраивали родники и прилегающие к ним территории, сажали деревья, кустарники и помогали бездомным животным.

Лучшие экосемьи и муниципальные образования уже получили свои награды, а в эту субботу пройдет награждение победителей в номинациях «Экопомощник», «Экообъединение», «Экокоманда» и «Экопартнеры».

Начало мероприятия на пляже Нижнее Заречье в рамках Всероссийской акции «Особенности национальной уборки» фонда «Компас» запланировано на 10 утра. После награждения состоится субботник, который пройдет в формате экосабантуя. Помимо уборки участники смогут принять участие в мастер-классах, культурной программе и подкрепиться на полевой кухне, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».